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Beykoz Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BEYKOZ SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Beykoz’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbullular, İSKİ’nin su kesintisi ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Haziran tarihinde İstanbul’daki su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Kesinti sonrası suların ne zaman geleceği ve saatinin ne olacağı merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahallelerden biri Kılıçlı. Arıza durumu ise, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak bildiriliyor. Kesinti 19.06.2025 tarihinde saat 10:50’te başlıyor ve tahmini bitiş saati 19.06.2025 tarihinde 21:00 olarak belirleniyor.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Kesinti ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, ALO 185 hattını arayarak bilgi edinebilirler. Su kesintisinin etkilediği bölgelerde, durumu takip etmek gereken bir konudur.

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