Haberler

Beykoz Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

BEYKOZ SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Beykoz’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ağustos tarihinde İstanbul genelinde yaşanacak su kesintilerini kamuoyuna duyurdu. Kesintinin ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Bu durumda, suların ne zaman geleceği ve saat kaçta tekrar akacağı bilgisi araştırılmakta.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Beykoz’da etkilenen mahalle Gümüşsuyu olarak belirtildi. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir sorun sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında arızanın oluştuğu yönünde. Su kesintisinin başlangıç tarihi 18.08.2025 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise aynı gün içerisinde 18:00 olarak ifade ediliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı kullanılabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Siverek’te traktör devrildi, sürücü yaralı

Siverek'te Mustafa Ekinci'nin kullandığı traktör köprüden düştü. Kaza sonrası sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Sinop’ta Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Sinop’un Gerze ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda, 30 litre etil alkol bulundu ve bir kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.