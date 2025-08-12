Beykoz Su Kesintisi Bilgisi Duyuruldu

Beykoz Su Kesintisi Bilgileri Duyuruldu

Beykoz’da su kesintisi ile ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İSKİ’nin su kesintisinin ne zaman sona ereceği hakkında yapılan araştırmalar dikkat çekiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Ağustos günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, su ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 12 Ağustos için belirlediği su kesintisi saatleri…

Beykoz’un Etkilenen Mahallesi ve Arıza Sebebi

İSKİ tarafından Beykoz’da yaşanacak su kesintisinin detayları verildi. Kesintiden etkilenen mahalle ise “Deresekî Mahallesi” olarak belirlendi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak duyuruldu.

Kesinti Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Su kesintisinin başlangıç tarihi olarak 12 Ağustos 2025 saat 11:38:42 belirlendi. Kesinti için tahmini bitiş tarihinin ise 12 Ağustos 2025 saat 19:00 olduğu bildiriliyor. Kullanıcılar, detaylı bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilir.