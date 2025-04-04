Beykoz Tokatköy’de Modern Konut Projesi

BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATILDI

Beykoz Tokatköy’deki riskli gecekonduların bulunduğu mahallede, Emlak Konut GYO güvencesiyle modern konutlar inşa ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da 1,5 milyon yapının risk altında olduğu dönüşüm projeleri için çalışmalara hız veriyor. Tokatköy Mahallesi’nde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 823 konutun dönüşümü tamamlanma aşamasına geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Kurum, “Beykoz Tokatköy’de kentsel dönüşüm çalışmalarımızın nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Belli çevrelerin kışkırtmaları vatandaşımızı nasıl tedirgin etmişti. Şimdi Tokatköy’de evi dönüşen herkes mutlu, sağlam yuvalarında huzurlu. Dönüşümden korkmayın” ifadelerini kullandı.

MODERN KONUTLAR İNŞA EDİLDİ

2023 yılında başlatılan proje 9 hektarlık alanda yürütülüyor. Gecekonduların olduğu alanda risk altında olan konutların yerine, Emlak Konut GYO güvencesi ile yatay mimariye uygun 776 konut ve 47 ticari yapıdan oluşan toplam 823 yapı inşa edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Zeynep İnan, “Burada uzlaşma süreçlerini tamamladıktan sonra çok kısa sürede yapım aşamasına geçtik ve toplamda 823 bağımsız bölüm üretildi. Bütün hak sahipleri yerinde korundu. Alanın üçte ikisi yeşil alandan oluşmaktadır. Peyzaj alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla çevresiyle bütünleşik bir dönüşüm projesi oldu” dedi.

VATANDAŞLARA RİSKLİ YAPI UYARISI

İstanbul’da yaşayan vatandaşların riskli yapılarını bir an önce dönüştürmeleri için çağrı yapan İnan, “İstanbul’da yaşanacak bir depreme karşı yapılacak en önemli adımlardan biri bu köhnemiş yapıların artık dönüştürülmesi. Herkesin güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamak başkanlığımız olarak bizim en büyük amacımız” şeklinde konuştu.

MUTLU SAKİNLER YENİ EVLERİNE GİRMENİ BEKLİYOR

40-50 yıllık yıkılmaya yüz tutmuş gecekondulardan kurtulan Tokatköy sakinleri, yeni evlerine yerleşebilmek için sabırsızlanıyor. Dönüşüme katılan Esat Özbay, “Kendi evim sağlıklı, oturulacak durumda değildi. Sabah kalktığımızda şükrediyorduk. Şimdi ise ‘acaba burası bizim mi olacak’ diye inanamadım” diye ifade etti.

DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI VURGULANDI

Esat Özbay, evinin inşaatını torunlarıyla birlikte heyecanla takip ettiklerini dile getirerek, “Ben 72 yaşındayım. 72 yıl daha yaşasam ben kendi başıma bu evi yapamazdım. Çok şükür, Allah devletimizi var etsin, Bakanlığımızı var etsin” dedi. Semahat Özbay ise “Evlerin içini gördük, çok ferah, çok güzel. Gönül rahatlığıyla evlerini dönüşüme versinler” ifadelerini kullandı.

Burhan Cenk Bayar, “Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye’nin birçok yerinde depremlerde sınavını verdi. Onun için ben güveniyorum. Bizim için en önemli şey burada bu projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın himayesinde yürütülüyor olması” şeklinde konuştu.