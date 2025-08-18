Gündem

Beylerderesi Viyadüğü’nde Kaza: Trafik Durdu

BEYLERDERESİ VİYADÜĞÜ’NDE ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

Malatya’da Beylerderesi Viyadüğü üzerinde gerçekleşen dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, şehir içi ulaşımı ciddi şekilde etkiledi. Olayda yaralanan kimse olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

KAZA AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sularında viyadük girişinde arızalanarak yol kenarında bekleyen 44 ADZ 078 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile, aynı yönde hareket eden 44 AHR 343 plakalı Citroen otomobil, 44 AD 989 plakalı kamyonet ve 44 KC 042 plakalı minibüs çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savrulurken, olay yerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK AKIŞI TEKRAR SAĞLANDI

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlanırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

