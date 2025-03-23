Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Tutuklandı

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gözaltına alındı. Mahkeme, Çalık’ın tutuklanmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber toplamda 100 kişiye yolsuzluk suçlaması yöneltildi ve gözaltı kararı çıkarıldı.

YÜZDEN FAZLA İSİM GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen 100 kişi arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve İBB yöneticileri de bulunuyor. Soruşturmanın önemli detayları arasında şu isimler yer alıyor: “Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Orçun Muhittin Yılmaz ve daha birçok isim.” Mahkeme, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk eden Çalık hakkında kararını verdi ve tutuklanmasına hükmetti.