Beylikdüzü Elektrik Kesintisi Bilgisi

BEYLİKDÜZÜ’NDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Beylikdüzü’nde elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgiye göre 14 Mayıs günü İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektriklerin kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. İşte güncel elektrik kesintileri hakkında detaylar.

KESİNTİLERİN SEBEPLERİ VE SÜRELERİ

14 Mayıs 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Beylikdüzü’nde Kavaklı mahalle sokaklarında bakım çalışması nedeniyle kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle elektrik kesintisi meydana gelecek. Ayrıca aynı gün yine saat 09:00 ile 17:00 arasında Beylikdüzü’nde Barış mahalle sokaklarında kapsamlı TM bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bu kesintilerin yapılacağı belirtiliyor.