Beylikdüzü Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Beylikdüzü’nde elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgiye göre 12 Haziran’da İstanbul’un değişik bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’da güncel elektrik kesintilerini sizlerle paylaşıyoruz.

İLK KESİNTİLERİN TARIHLARI VE NEDENLERİ

12/06/2025 tarihli kesinti, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kesinti sebebi, bakım çalışmaları kapsamında kapsamlı havai hat bakımı olarak belirtiliyor. Dereniz Mahallesi’nde; Nedim, Recep, Rumeli ve Yarasa sokakları etkilenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri dikkate alınarak bu sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

İKİNCİ KESİNTİ DEĞERLENDIRMESİ

Yine 12/06/2025 tarihinde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak bir başka kesinti ise bakım çalışmaları doğrultusunda kapsamlı TM bakımı nedeniyle gerçekleşecek. Etkilenen bölgeler arasında Dereniz Mahallesi’nde Adil, Ahenk, Alagöz, Aybora, Aytekin, Bahariye, Bakır, Bukle, Bilal, Damlasakız, Feride, Halaskargazi, Hedef, Kardeşler, Kuruçeşme, Külhan, Lokman, Maden, Maltuz, Mağrur, Mekik, Melis, Meteor, Münvever, Reyhan, Seher, Sultan Fatih, Tekin, Yedikule, Yeditepe, Zerafet, Ziya Gökalp, Öner, Özveren ve Şule sokakları bulunmaktadır. Elektrik kesintisi bu bölgelerde de aynı iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecek.