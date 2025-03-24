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Beylikdüzü Elektrik Kesintisi Güncellemesi

BEYLIKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA

Beylikdüzü’nde elektrik kesintisi BEDAŞ’ın duyurusuyla gündeme geliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 25 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde bir dizi elektrik kesintisi yaşanacak. Bu bağlamda, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

KESİNTİ TARİHİ VE NEDENİ

25 Mart 2025 tarihinde, sabah saat 09:00 ile 15:00 arasında elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintinin nedeni olarak “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” gösteriliyor. Bu süreçte Beylikdüzü ilçesinin Merkez-Adnan Kahveci mahallesi dahil olmak üzere Avrupa, Fabrikalar, Gümüşsuyu ve Kazım Karabekir sokakları etkilenecek. Kesinti, İş Sağlığı ve Güvenliği dikkate alınarak uygulanacaktır.

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