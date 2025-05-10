Beylikdüzü Metrobüs Kazası Görüntüleri Yayınlandı

METROBÜS KAZASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı istikamette olan diğer bir metrobüse arkadan çarptı. Ebru Heper isimli yolcu kazada yaşamını yitirirken, 20 yolcu yaralandı.

KAZAYA İLİŞKİN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yapılan çalışmalar devam ederken, kazanın meydana geldiği ana ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, durakta bir metrobüse yolcuların iniş ve biniş yaptığı esnada diğer metrobüsün arkadan çarpması sonucu yolcuların yere düştüğü anlar yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle metrobüsün hareket etmesiyle yere düşen bazı yolcuların metrobüs altında kaldığı görüntüler de kaydedildi.