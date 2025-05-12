Beylikdüzü Metrobüs Kazası, Şoför Tutuklandı

METROBÜS KAZASINDA KAZA YAPAN ŞOFÖR TUTUKLANDI

Beylikdüzü’nde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 57 kişinin yaralanmasına yol açan metrobüs kazası sonrası, olayda sorumlu tutulan metrobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, 10 Mayıs tarihinde saat 16.00 civarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında gerçekleşti. Bilgilere göre; Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM HAREKETE GEÇTİ

Kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan yolculara olay yerinde müdahalede bulunduğu sırada yaralılar ambulanslarla hastaneye taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 37 yaşındaki Ebru Heper, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Toplamda 57 yolcunun yaralandığı kaza sonrası, hastane yetkilileri müdahale sürecine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaza gerçekleştikten sonra gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi’nde savcılığa ifade veren Şaban Ş., tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Şaban Ş.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini sağladı.