Beylikdüzü’nde 14 Yaralı Metrobüs Kazası

KAZA SONUCUNDA YARALILARIN SAYISI ARTIYOR

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir metrobüsün, önündeki başka bir metrobüse arkadan çarparak meydana gelen kazada, 2’si ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası seferler bir süre boyunca yalnızca tek şerit üzerinden gerçekleştirildi. Kaza, günün 16.00 saatlerinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE ETKİLERİ

Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere Sanayi istikametinde seyreden başka bir metrobüse arkadan çarpmış. Çarpmanın etkisiyle, kaza yapan metrobüsteki 2’si ağır 14 yolcunun yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından metrobüste önemli hasarlar meydana gelirken, seferler tek şerit üzerinden devam etti. Olayla ilgili ihbarın yapılmasının ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza sonrasında meydana gelen durumu daha iyi anlamak için, Haramidere metrobüs durağı havadan görüntülendi. Ekiplerin kazanın gerçekleştiği duraktaki çalışmaları ise devam ediyor.