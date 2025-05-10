Haberler

Beylikdüzü’nde 14 Yaralı Metrobüs Kazası

KAZA SONUCUNDA YARALILARIN SAYISI ARTIYOR

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir metrobüsün, önündeki başka bir metrobüse arkadan çarparak meydana gelen kazada, 2’si ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası seferler bir süre boyunca yalnızca tek şerit üzerinden gerçekleştirildi. Kaza, günün 16.00 saatlerinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE ETKİLERİ

Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere Sanayi istikametinde seyreden başka bir metrobüse arkadan çarpmış. Çarpmanın etkisiyle, kaza yapan metrobüsteki 2’si ağır 14 yolcunun yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından metrobüste önemli hasarlar meydana gelirken, seferler tek şerit üzerinden devam etti. Olayla ilgili ihbarın yapılmasının ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza sonrasında meydana gelen durumu daha iyi anlamak için, Haramidere metrobüs durağı havadan görüntülendi. Ekiplerin kazanın gerçekleştiği duraktaki çalışmaları ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Finansal Dönüşüm Temalı Zirve Gerçekleştirildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Finans Zirvesi 2025, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla, Türkiye ekonomisindeki yatırım dinamiklerini ele alan bir panel düzenledi.
Haberler

BİSAB Başkanı Selami Yazar, bitki ıslahının kalkan olduğunu belirtti

BİSAB Başkanı Selami Yazar, iklim değişikliği gibi tehditlerle mücadelede bitki ıslahının kritik bir savunma unsuru olduğunu belirtti, genom düzenleme ve akıllı tarımda devrim etkisine işaret etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.