Beylikdüzü’nde BEDAŞ elektrik kesintisi bilgisi

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Beylikdüzü’nde elektrik kesintisi ile ilgili bilgiler BEDAŞ’ın sağladığı kesinti listesine göre araştırılıyor. 20 Haziran tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği ise merak ediliyor.

KESİNTİ TARİHİ VE SEBEBİ

20 Haziran 2025 tarihinde, Beylikdüzü ilçesindeki Kavaklı Mahallesi sokaklarında 09:00’dan 17:00’ye kadar Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak. Aynı tarihte, Yakuplu Merkez Mahallesi ve Yakuplu Mahallesi sokaklarında da benzer sürelerle yine Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. İş Sağlığı ve Güvenliği dikkate alınarak bu kesintilerin yapılacağı belirtiliyor.