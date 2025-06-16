Beylikdüzü’nde Denizde Kirlilik Görüldü

DENİZİN KAHVERENGİYE DÖNMESİNE NEDEN OLAN KANALİZASYON GİDERİ

Beylikdüzü’nde İSKİ’ye ait bir kanalizasyon giderinin Marmara Denizi ile birleşmesi sonucunda deniz, kahverengi bir hal aldı. Havadan çekilen görüntüler, bu çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

KÖPÜRTÜLER VE KÖTÜ KOKU

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde meydana gelen bu olay, atık suyun denize karıştığı bölgedeki köpürmeleri ortaya çıkardı. Ayrıca, havaların ısınması ile birlikte denize karışan atık su çevrede kötü kokuların yayılmasına neden oluyor. Kahverengiye dönen deniz, dron ile havadan görüntülendi.

ÇEVRESEL ETKİLERİ

Kanalizasyon giderinden sızan atık su, Marmara Denizi’nin ekosistemine zarar verme riski taşıyor. Bu durum, hem deniz yaşamını hem de çevredeki insanların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.