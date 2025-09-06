Haberler

Beylikdüzü’nde Doğum Günü Tartışması Yaşandı

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI KANA BULANDI

Beylikdüzü’nde gerçekleşen bir doğum günü kutlamasında korkunç bir olay yaşandı. Organizasyon yapılan mekanda, mekanın sahibi ile bir müşteri arasında tartışma çıktı. Olay, Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Bulvarı’ndaki bir iş yerinde meydana geldi.

TARTIŞMA SONRASI ATEŞ AÇILDI

İddialara göre, kutlama sırasında yaşanan tartışma büyüdü ve mekân sahibi silahla müşterisinin elinden vurarak yaraladı. Yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı. Olay anı, davetlilerin çaresizlik içinde çığlık attığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesiyle gün yüzüne çıktı.

İnsuyu Mağarası’nda Festivaller Düzenlendi

Burdur'daki İnsuyu Mağarası'nda gerçekleşen kültür ve sanat festivali, yerel kültürü tanıtmayı hedefliyor. Etkinlikte konserler ve halk oyunlarıyla 9 bin ziyaretçi bir araya geldi.
Ambulans Takip Edildi, Şahıslar Gözaltında

Eskişehir'de ambulans, takip eden bir aracın peşinden kaçarken kazaya neden oldu. İki kişi ambulansa saldırdı ancak sağlık merkezinde yakalandı. Polis, şahısları gözaltına aldı.

