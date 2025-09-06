Beylikdüzü’nde Doğum Günü Tartışması Yaşandı

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI KANA BULANDI

Beylikdüzü’nde gerçekleşen bir doğum günü kutlamasında korkunç bir olay yaşandı. Organizasyon yapılan mekanda, mekanın sahibi ile bir müşteri arasında tartışma çıktı. Olay, Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Bulvarı’ndaki bir iş yerinde meydana geldi.

TARTIŞMA SONRASI ATEŞ AÇILDI

İddialara göre, kutlama sırasında yaşanan tartışma büyüdü ve mekân sahibi silahla müşterisinin elinden vurarak yaraladı. Yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı. Olay anı, davetlilerin çaresizlik içinde çığlık attığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesiyle gün yüzüne çıktı.