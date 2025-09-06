Haberler

Beylikdüzü’nde Düğün Etkinliğinde Kavga

BEYLİKDÜZÜ’NDE SILAHLI KAVGA

Beylikdüzü’nde düzenlenen parti, düğün, nişan ve doğum günü etkinliğinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Yakuplu Mahallesi’nde bulunan mekanda gerçekleşen etkinlik sırasında, işletme sahibi ile bazı müşteriler arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Tartışmanın alevlenmesi üzerine işletme sahibi, müşterilerden birini kurusıkı tabancayla elinden vurarak yaraladı. Olayın ardından, durumu haber alan yetkililer hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini gönderdi. İlk müdahaleyi takiben yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silahlı kavga sonrasında olan olaylar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnsuyu Mağarası’nda Festivaller Düzenlendi

Burdur'daki İnsuyu Mağarası'nda gerçekleşen kültür ve sanat festivali, yerel kültürü tanıtmayı hedefliyor. Etkinlikte konserler ve halk oyunlarıyla 9 bin ziyaretçi bir araya geldi.
Ambulans Takip Edildi, Şahıslar Gözaltında

Eskişehir'de ambulans, takip eden bir aracın peşinden kaçarken kazaya neden oldu. İki kişi ambulansa saldırdı ancak sağlık merkezinde yakalandı. Polis, şahısları gözaltına aldı.

