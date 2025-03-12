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Beylikdüzü’nde Elektrik Kesintisi Detayları

BEYLİKDÜZÜ’NDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Beylikdüzü’nde elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkında ayrıntılar burada yer alıyor.

PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER

13 Mart 2025 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi’nde Enver Adakan, Gazi, Rüzgarlı, Çiftlik sokaklarında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım sebebi ile elektrik kesintisi yapılacak. İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri çerçevesinde bu çalışma gerçekleştirilirken, bölgedeki vatandaşların elektrik ihtiyacı karşılanamayacak.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İÇİN KESİNTİLER

Aynı gün saat 09:00 ile 15:00 arasında Beylikdüzü Merkez Yakuplu Mahallesi’nde 23., 27., 48., 50., 52., 54., 66., 68., 70., 72., 74., Barış, Mareşal Fevzi Çakmak, Mohaç, Özall sokaklarında da Yatırım ve Dönüşüm Çalışması sebebi ile elektrik kesintisi yapılacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin göz önünde bulundurulması ile yapılacak olan bu kesintiler, elektrik altyapısının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

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