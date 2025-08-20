Haberler

Beylikdüzü’nde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Beylikdüzü’ndeki elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın duyurusu ile dikkat çekiyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından verilen bilgilere göre, 21 Ağustos günü İstanbul’un farklı bölgelerinde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında son gelişmeler güncel olarak takip ediliyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE KESİNTİ DETAYLARI

Beylikdüzü’ndeki elektrik kesintisi listeleri de gün yüzüne çıktı. 20 Ağustos 2025 tarihinde, saat 09:00 – 12:00 arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle kesintiler uygulanacak. Etkilenen bölgeler arasında “Merkez-Yakuplu Mahallesi, Birlik ve Dereboyu Sokak” yer alıyor. Elektrik kesintisi, iş sağlığı ve güvenliği öncelikleri gözetilerek yapılacak.

Aynı gün, başka bir kesinti daha uygulanacak. 12:00 – 15:00 saatleri arasında, yine “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle, “Merkez-Yakuplu Mahallesi, Dereboyu ve Fuar Sokak” bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintiler, bakım çalışması gereklilikleri doğrultusunda düzenleniyor.

İsrail Kara Harekâtı İçin Hazırlanıyor

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara harekâtı hazırlıklarına başladı. Bölgedeki Filistinlilerin tahliyesi planlanırken, sivil kayıpların artabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
Konya’da Tüp Patladı, İki Kişi Yaralandı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir bodrum atölyesinde tüp patlaması yaşandı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

