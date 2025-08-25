Beylikdüzü’nde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Beylikdüzü’nde Hırsızlık Olayı

Beylikdüzü’nde müşteri gibi girdiği alışveriş merkezinden termos ve bir çalışana ait cep telefonunu çalan Cezayir vatandaşı 58 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ilgili alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına da yansıdığı gibi, şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelinin Harekete Geçişi

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde 19 Ağustos günü, Erenler Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezine gelen Cezayir uyruklu Djamal Flıssa, müşteri olarak girdiği dükkanda reyonları tek tek inceledi. Şüpheli, gözüne kestirdiği termosu önce inceler gibi yaptıktan sonra pantolonunun ön kısmına koydu. AVM çalışanlarına yakalanmadan dükkandan ayrılan Djamal, ayrıca AVM çalışanı S.Y.’ye ait cep telefonunu alarak ödemesini yapmadan iş yerinden çıktı ve kayıplara karıştı.

Gözaltı Süreci

Yaşanan olayın ardından, durum ihbar edilince Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekiplerince hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışmalar başlatıldı. Yapılan takipler sonucunda, şüpheli Djamal Flıssa, 24 Ağustos günü saat 13:00 sıralarında Esenyurt’ta gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgulama işlemleri ise devam ediyor.