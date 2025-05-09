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Beylikdüzü’nde Kaza: 1 Kişi Öldü

KAZA İHALESİ BİLDİRİMİ

Beylikdüzü’nde yaşanan kazada, kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek otomobile ve motosiklete çarptı. Olay, Yakuplu Mahallesi Limanyolu Caddesi’nden Ambarlı Limanı’na giden tırın bariyerleri aşması ile meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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