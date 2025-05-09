Beylikdüzü’nde Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

BEYLİKDÜZÜ’NDE TRAFİK KAZASI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, Liman Yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, bu süreçte bir otomobile ve ardından bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü tırın direksiyonuna hakim olamayarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, öncelikle seyir halindeki bir otomobile, ardından da motosiklete çarptı. Tır, bariyerlere çarparak dururken motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Liman Yolunda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.