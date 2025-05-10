Beylikdüzü’nde Metrobüs Çarpıştı, 1 Ölü

KAZA SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Beylikdüzü’nde metrobüsün, yolcu almakta olan başka bir metrobüse arkadan çarpması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Haramidere Sanayi Durağı’nda gerçekleşen olayda, yolcu alan metrobüse, ardında gelen bir diğer metrobüs çarptı. Bu kazada toplamda 23 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

KAZA YERİNDE MÜDAHALE

İhbarın ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, diğerleri ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ebru Heper (37), tedavi altında yaşamını yitirirken, 3’ü ağır 22 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi alındı.

ARAÇLARDA HASAR VE SEFERLERDE ARA

Kazaya karışan metrobüslerin belirli bir hasar aldığı, kırık cam parçalarının yola yayıldığı görüldü. Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı, yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü olarak devam ediyor. Öte yandan, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kaza yapan araçlar garaja götürülecek.