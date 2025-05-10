Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası: 14 Yaralı

METROBÜS KAZASI VE YARALILAR

Beylikdüzü’nde meydana gelen bir metrobüs kazasında, 2’si ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Olay, akşam saat 16.00 sularında, metrobüsün önünde giden bir başka metrobüse arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonrasında seferler bir süreliğine tek şerit üzerinden yapılırken, kazanın olduğu metrobüs durağı ilginç bir şekilde görüntülendi.

KAZANIN DETAYLARI VE YARALILARIN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece istikametine doğru yol alan metrobüs, Haramidere Sanayi yönünde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kazaya sebep olan metrobüs içerisindeki 14 yolcu yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır olarak belirtildi. Olay sonucunda metrobüste de önemli hasar meydana geldi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı. Kazanın yaşandığı Haramidere metrobüs durağı havadan görüntülenirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.