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Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası Gerçekleşti

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METROBÜS KAZASIYLA İLGİLİ FATALİTE VE YARALILAR

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybediyor, 57 kişi ise yaralanıyor. 10 Mayıs tarihinde Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen bu trajik kazada, bir metrobüs yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpıyor. Bu kazada Ebru Heper yaşamını yitirirken, 57 kişi de değişik derecelerde yaralanıyor.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından sürücü Şaban Ş., polis tarafından gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Büyükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edilen Şaban Ş., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimlik önüne çıkarılıyor. Nöbetçi hakimlik, şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderiyor.

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