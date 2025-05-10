Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası Meydana Geldi

OLAYIN DETAYLARI

Beylikdüzü’nde, metrobüsün yolcu almakta olan bir diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Olay, Beylikdüzü istikametinde bulunan Haramidere Sanayi Durağı’nda meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralananlar arasında 2 kişinin durumu ağır olarak bildiriliyor. Kaza anında araç içindeki yolcular kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralı yolculara kaza yerinde hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yaralılardan bazıları, tedavi amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerde belirgin bir hasar olduğu ve cam parçalarının etrafa saçıldığı belirtildi.

SEFERLERDEKİ ETKİLER

Yaşanan kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı, yolcu alımına kapatıldı. Seferler ise Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü bir biçimde ve çift yönlü olarak sürdürülüyor. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.