Haberler

Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası Meydana Geldi

OLAYIN DETAYLARI

Beylikdüzü’nde, metrobüsün yolcu almakta olan bir diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Olay, Beylikdüzü istikametinde bulunan Haramidere Sanayi Durağı’nda meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralananlar arasında 2 kişinin durumu ağır olarak bildiriliyor. Kaza anında araç içindeki yolcular kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralı yolculara kaza yerinde hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yaralılardan bazıları, tedavi amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerde belirgin bir hasar olduğu ve cam parçalarının etrafa saçıldığı belirtildi.

SEFERLERDEKİ ETKİLER

Yaşanan kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı, yolcu alımına kapatıldı. Seferler ise Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü bir biçimde ve çift yönlü olarak sürdürülüyor. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP Engelli Bireylere Destek Veriyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek" vurgusuyla parti olarak engelli bireylerin destekçisi olduklarını ifade etti.
Haberler

Çiğdem Kaya, Eşini Ve Çocuklarını Ziyaret Etti

Samsun'da heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ve iki kızının mezarını ziyaret eden Çiğdem Kaya, duygusal anlar yaşadı ve sevdiklerinin kendisine emanet olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.