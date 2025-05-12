Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası Oldu

KAZAYA İLİŞKİN SÜRÜCÜNÜN İFADESİNE ULAŞILDI

Beylikdüzü’nde yaşanan metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak tutuklanan sürücü Şaban Ş’nin ifadesine ulaşıldı. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşen kazaya dair sürücü hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Şaban Ş’nin, Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi’nde verdiği ifade detaylarıyla ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYDUĞUNU BELİRTİYOR

Olay günü saat 12.57’de mesaiye başladığını söyleyen Şaban Ş, ilk yolculuğunun ardından 20 dakika dinlendikten sonra ikinci sefer için metrobüsü değiştirip yola koyulduğunu ifade etti. Havanın yağışlı olduğunu kaydeden sürücü, kullandığı metrobüsün çift körüklü olduğunu ve bu nedenle diğer araçlardan daha uzun olduğunu belirtti. “Saadetdere Metrobüs Durağı’na kadar bir sorun yaşamadım. Metrobüste yolcu yoğunluğu vardı. 16.55 sıralarında Saadetdere Durağı’ndan Haramidere Durağı’na doğru giderken, iki durak arası rampa aşağı olduğu için temkinli hareket ettim. Hızımı 40 kilometre/saat civarında tuttum” dedi.

KAZA ANINI ANLATIYOR

Durağa 100 metre kala frene bastığını söyleyen Şaban Ş, “Havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle frene bastığımda araç yavaşladı ama durmadı” şeklinde ifade etti. Aracını durdurmak için tekrar frene bastığını, önündeki aracın yolcu indirip bindirdiğini gördüğünde sağda bulunan betona çarparak durmayı düşündüğünü aktardı. “Tüm çabalarıma rağmen durduramadım ve öndeki metrobüse arkadan çarptım. Panik anında imdat freni çekemedim. Bu, öndeki aracı biraz daha sürükledi ve ben de yaralandım. Hastaneye kaldırıldım” dedi.

KAZA SONRASI ÜZÜNTÜSÜ NİTELENİYOR

Şaban Ş, talimatlara uygun şekilde aracı kullandığını ve yolun kaygan olduğunu bildiğini vurguladı. Seferini tamamladıktan sonra İETT görevlilerine durum hakkında bilgi vermeyi planladığını fakat bilgi veremeden kazanın meydana geldiğini belirtti. “Kazadan dolayı çok üzgünüm” diyerek duygularını dile getirdi. 10 Mayıs’ta gerçekleşen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.