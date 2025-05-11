Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası Olmuştu

KAZA SONRASI ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Beylikdüzü’nde 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili araç içi görüntüler gün yüzüne çıktı. Dün gerçekleşen bu üzücü olayda, durakta yolcu almak üzere bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı. Ayrıca, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

KAMERA KAYITLARINDAKI KORKUNÇ ANLAR

Feci kazaya ait yeni görüntüler, olayın detaylarını gözler önüne serdi. Araç içi görüntülerde, durağa yanaşan metrobüsün önündeki durakta bekleyen metrobüse çarptığı anlar net bir şekilde kaydedildi. Bu esnada metrobüs içinde bulunan yolcuların büyük bir korku içerisinde savruldukları anlar da görüntülere yansıdı. Olayın şiddeti, kazanın ne denli ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.