Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası Yaşandı

METROBÜS KAZASININ DETAYLARI VE SÜRÜCÜNÜN İFADESİ

Beylikdüzü’nde gerçekleşen metrobüs kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 57 kişinin yaralanması üzerine tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldı. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, diğer metrobüsün arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada tutuklama kararı çıkan sürücü Şaban Ş. hakkında soruşturma devam ediyor.

ŞABAN Ş’NİN OLAY GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Şaban Ş, olay günü 12.57’de mesaiye başladığını belirtti. İlk seferinin ardından 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferini yapmaya çıktığını ve havanın yağışlı olduğunu aktardı. Kullandığı metrobüsün çift körüklü olduğunu ifade eden Şaban Ş, “Saadetdere Metrobüs Durağı’na kadar bir sorun yaşamadım. Metrobüste yolcu yoğunluğu vardı. Aynı gün 16.55 sıralarında Saadetdere Durağı’ndan, Haramidere Durağı’na doğru gitmekteydim” dedi.

Şaban Ş, iki durak arası rampa olduğundan temkinli hareket ettiğini ve maksimum hızının 40 kilometre/saat olduğunu düşündüğünü belirtti. Durağa yaklaşırken frene bastığını dile getiren Şaban Ş, “Havanın yağışlı ve metrobüs durağı yolunun kaygan olması nedeniyle frene basmama rağmen araç yavaşladı ancak kayarak durmadı” dedi.

KAZA ANINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Aracını durdurmak için tekrar frene bastığını ifade eden Şaban Ş, şunları kaydetti: “Önümdeki aracın yolcu indirip bindirmekte olduğunu gördüm. Kazayı en hafif şekilde atlatabilmek için sağdaki betona çarpıp durabileceğimi düşündüm. Tüm çabalarıma rağmen aracı durduramadım. Öndeki metrobüse arkadan çarptım. Panik halinde olduğum için imdat frenini çekemedim. İmdat frenini çekemediğim için kullandığım metrobüs, öndeki metrobüsü biraz daha sürükledi. Ben de yaralandım ve hastaneye kaldırıldım.”

Şaban Ş, talimatlara uygun bir şekilde aracı kullandığını, yağış sonrasında yolun kaygan olduğunu bildiği için dikkatli hareket ettiğini belirtti. Seferini tamamladıktan sonra İETT görevlilerine yolun kaygan olmasına ilişkin bilgi vereceğini, ancak kazanın olduğu için bu bilgiyi iletemediğini vurgulayarak kazadan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda 10 Mayıs’ta meydana gelen kazada Ebru Heper canlı olarak hayatını kaybetmiş ve toplamda 57 kişi yaralanmıştı.