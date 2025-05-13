Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazasında 1 Ölü

KAZA BAŞLANGICI VE DETAYLARI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen trajik metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 57 yolcu yaralandı. Kazanın sebeplerinden biri olarak sürücünün ihmali gösteriliyor. Olay, 10 Mayıs günü saat 16.00 civarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda gerçekleşti. Büyükçekmece yönüne giden bir metrobüs, aynı yolda ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE KAYIPLAR

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. 37 yaşındaki Ebru Heper, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın sonucunda toplam 57 yolcu yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi süreci devam ediyor.

SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Kazaya karışan metrobüs sürücüsü Şaban Ş., olay sonrasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, Büyükçekmece Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şaban Ş., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.