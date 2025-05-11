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Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazasında 54 Taburcu

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden 54’ünün hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Güner, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kazanın Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda gerçekleştiğini belirtti. Açıkladığı bilgilere göre, “57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir.”

KAZA SONRASI SON DURUM

Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşın taburcu edildiğini söyleyen Güner, “3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir” ifadesini kullandı. Ayrıca, hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet dileyip, yaralılara acil şifalar istedi. Bu kaza, toplu taşıma güvenliği konusunu yeniden gündeme getiriyor.

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