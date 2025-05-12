Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazasında Bir Ölü

METROBÜS KAZASI VE SONUÇLARI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen bir metrobüs kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 57 kişi de yaralanıyor. Bu trajik olayda gözaltına alınan sürücü tutuklanmış durumda.

TRAFİK KAZASININ DETAYLARI

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda 10 Mayıs tarihinde yaşanan olayda, bir metrobüs yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpıyor. Kazada Ebru Heper hayatını kaybederken, 57 kişi ise çeşitli derecelerde yaralanıyor. Olayın ardından, sürücü Şaban Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şaban Ş., daha sonra Büyükçekmece Adalet Sarayı’na sevk ediliyor. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.