Beylikdüzü’nde Olay Yargılanıyor. Duruşmaya Sanıklar Katıldı. Mahkeme 4 Sanığı Tutukladı. Savunmalar Düşünülüyor, Tahliye Olabilir. İddianame Hazır, Cezalar Bekleniyor. Gerçekler Gün Yüzüne Çıkacak

Beylikdüzü’nde bir otoparkta meydana gelen olayda, basın mensubu Muharrem Can Kurtuluş’un silahla vurulup hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak tutuklu 4 sanığın yargılaması başladı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras, Atakan Gökmen ve Taha Keskin ile taraf avukatları katıldı. Maktulün annesi Nurcan Ergin ve babası Şenol Kurtuluş duruşmada müşteki olarak yer aldı.

OLAYIN DETAYLARI

Sanık Atakan Gökmen, ifadesinde olay günü bir arkadaşıyla restorana gittiklerini, bir süre sonra kardeşi Sonkan Gökmen ve arkadaşı Asilcan Aras’ın yanlarına geldiklerini aktardı. Birlikte alkol aldıktan sonra otoparka gittiklerini söyleyen Gökmen, “Sonkan ve Asilcan bizim yanımıza geldiler. Sonkan’ın kaşı kanıyordu, ‘Kavga ettik.’ dediler. Asilcan, kavga ettikleri kişinin telefonunun kendisinde kaldığını söyledi. Ben de tepki gösterdim. Telefon çaldı, ben cevap verdim, konuşan kişi bariyerlerde beklediğini söyledi. Sonkan, Asilcan ile oraya gittik. Aracımın sağ koltuğunun altında C.T.T’ye ait silah vardı. Tehdit aldığım için silahı taşıyordum. Arabada silah olduğunu Asilcan ve Sonkan da biliyordu. Bariyerlere geldiğimizde Sonkan araçtan indi, maktulle karşılıklı küfür ettiler. Maktul kardeşimi dövüyordu, ben de müdahale etmek için araçtan indim. O an anlamadığım şekilde Asilcan silahı elime verdi. Alkolün etkisiyle birkaç el ateş ettim. O anda yaralandığını görmedim. Ben gözeterek ateş etmedim. Sonra araca binerek Avcılar’a gittik.” diyerek yaşananları anlattı.

SANIK GÖRÜŞLERİ

Asilcan Aras ise savunmasında diğer sanıklarla buluştuklarını, daha sonra mekandan ayrılıp otoparka gittiklerini belirterek, Atakan Gökmen’e silahı kendisinin vermediğini iddia etti. Sanık Sonkan Gökmen de maktulle kendi arasındaki tartışmadan bahsederek, darbedildiğini ve silah sesi duyduğunu, ardından araçla oradan uzaklaştıklarını savundu. Taha Keskin, buluşma sırasında sadece bir kavga olduğunu duyduğunu, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Taha Keskin’in tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı eksik hususların tamamlanması için erteledi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü’nde sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın Yakuplu Mahallesi’nde bulunan restoranda bulundukları belirtiliyor. İddianamede, Sonkan Gökmen’in maktul Muharrem Can Kurtuluş’a laf attığı ve ardından Asilcan Aras ile birlikte maktule saldırdıkları kaydediliyor. Asilcan Aras’ın maktulün telefonunu alarak sanık Atakan Gökmen’in yanına geri döndüğü aktarılıyor. Ayrıca, tanık Erkan Alkış’ın maktulü aradığı ve bunun üzerine sanıkların maktulün yanına gittiği belirtiliyor. Atakan Gökmen’in maktule silahla 6-7 el ateş ettiği ve olay sonrası diğer sanık Taha Keskin’i arayarak durumu anlattıkları ifade ediliyor.

İddianamede, Atakan Gökmen’in “kasten öldürme”, “silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından müebbet ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın da “kasten öldürme” ve “silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma” suçlarından, 10 yıldan 15’er yıla kadar ceza alması talep ediliyor. Taha Keskin’in ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.