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Beylikdüzü’nde Otobüs Sıkıntısı Devam Ediyor

OTOBÜS BEKLEYEN VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Beylikdüzü’nde metrobüsün son durağında inen vatandaşlar, Silivri yönüne gitmek için 1 saatten fazla otobüs beklerken duruma büyük tepki gösteriyor. Metrobüsün son durağında inen yolcular, Büyükçekmece yönündeki ilçelere ulaşmak amacıyla uzun süre otobüs duraklarında beklemek zorunda kalıyor. Diğer toplu taşıma araçlarının bulunmaması, vatandaşları sıkıntılı bir duruma sokuyor. Her gün karşılaşılan bu toplu taşıma sorunu, özellikle Silivri ve Çatalca hattında seyahat edenler için büyük bir çile haline geliyor.

ÇIKMAZDAKİ DURUM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE KISITLANIYOR

İş çıkış saatlerinde duraklarda yaşanan yoğun kalabalık ve yetersiz otobüs sayısı, vatandaşların tepkisini artırıyor. Silivri yönüne gitmek için uzun süre bekleyen Sami Yılmaz, “Her gün böyle bir sıkıntı var ancak bu gün çok daha büyük rezillik oluştu. Silivri araçları çok geç geliyor ancak henüz buna bir çare bulamadılar. Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hep böyle kalabalık oluyor” diye belirtiyor. Bu durumu her geçen gün yaşayan vatandaşlar, yetkililerden bir çözüm bekliyor.

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