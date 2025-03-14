Beylikdüzü’nde Otoparkta Silahlı Saldırı Görüntüleri

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TACİZ

Beylikdüzü’nde birkaç ay önce yaşanan olayda bir kafenin otoparkında patlak veren bir tartışmada, 4 kişilik grup, bir gence sözlü tacizde bulunmuştu. Bu tartışmanın ardından, yapılan silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş’un babası Şenol Kurtuluş, durum hakkında, “İnsan düşmanına acır 6-7 tane kurşun sıkmaz. Oğlum işinde gücünde olan biriydi. İzin gününde evden gelip marinada arkadaşlarıyla bir şeyler içmek isterken magandalar tarafından önü kesiliyor” şeklinde konuştu.

SALDIRININ DETAYLARI

Olay, 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü Marina’da gerçekleşti. 29 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş, arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru giderken, otoparkta görevli ve 4 kişi arasında yaşanan bir tartışmaya müdahale etti. Kurtuluş, burada 4 şahsın sözlü tacizine maruz kaldı. İlerleyen zamanlarda tartışma büyüdü, fakat otopark görevlisi ve vatandaşlar durumu sakinleştirdi. Daha sonra 4 şahıs, araçlarına binerek otoparkı terk etti. Ancak bir süre sonra geri dönerek, otoparkta beklemeye başladılar. Muharrem Can Kurtuluş, kafeden ayrıldığı sırada aracının önü bu 4 kişi tarafından kesildi.

SALDIRI ANI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kurtuluş, aracından indiği esnada, 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde, şahısların otoparkta yürüdükleri ve ardından Muharrem Can Kurtuluş’u silahla yaraladıkları gözlemleniyor. İlerleyen görüntülerde ise şahısların kiralık otomobille otoparktan çıkışı ve yerde yaralı olarak yatan Kurtuluş’un otopark görevlisi tarafından fark edildiği görülüyor.

BABA ŞENOL KURTULUŞ’UN AÇIKLAMALARI

Şenol Kurtuluş, oğlunun işinde gücünde olduğunu vurgulayarak, “Oğlum yalnızca otoparka gidip arkadaşlarıyla buluşmak istiyordu. Karşı tarafı bile tanımıyor. Burada alkol alıp gittikten sonra zaten evlerinde de uyuşturucu yakalanıyor. Gasp ettikleri telefonda evde bulunuyor” dedi. Kurtuluş, “İnsan düşmanına acır 6-7 tane kurşun sıkmaz. Şimdi de suçlamaları kendi kafalarınca birbirlerine paylaştırmaya çalışıyorlar. Bu insanlar topluma kazandırılırsa bile daha zararlı olup başka can yakarlar. Benim oğlum insanları seven biriydi” diyerek, oğlunun hayalleri olduğunu belirtti.