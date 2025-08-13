Beylikdüzü’nde Ters Yönde Sürücüler Yakalandı

TRAFİKTE TEHLİKE YARATAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ters yönde giden sürücüler, trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı. Elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde bu duruma müdahale etti.

BİRKAÇ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI UYGULANDI

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler arasında H.A., S.K., ve Ö.P. isimli araç sahipleri yer aldı. Bu sürücülere, ‘araçların ters istikamette sürülmesi’, ‘taşıt yolu üzerinde duraklamak’, ‘yayaların trafiği engelleyecek şekilde taşıt yolunda bulunması’, ‘saygısızca araç kullanmak’, ’emniyet kemeri kullanmamak’, ve ‘cam filmi’ gibi maddelerden dolayı toplamda 35 bin 926 TL idari para cezası uygulandı.