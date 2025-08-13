Haberler

Beylikdüzü’nde Ters Yönde Sürücüler Yakalandı

TRAFİKTE TEHLİKE YARATAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ters yönde giden sürücüler, trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı. Elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde bu duruma müdahale etti.

BİRKAÇ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI UYGULANDI

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler arasında H.A., S.K., ve Ö.P. isimli araç sahipleri yer aldı. Bu sürücülere, ‘araçların ters istikamette sürülmesi’, ‘taşıt yolu üzerinde duraklamak’, ‘yayaların trafiği engelleyecek şekilde taşıt yolunda bulunması’, ‘saygısızca araç kullanmak’, ’emniyet kemeri kullanmamak’, ve ‘cam filmi’ gibi maddelerden dolayı toplamda 35 bin 926 TL idari para cezası uygulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da Memur-Sen Eylem Yaptı

Ankara'da Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirtmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Haberler

Akçaabat’taki Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Akçaabat'ta gerçekleştirilen 12. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden 15 sanatçının yer aldığı sergide, Gazze'deki çocukların acılarını konu alan eser dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.