Beylikdüzü’nde Tır Kaza Yaptı: 1 Ölü

KAZA ANINDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEHŞET SAÇTI

Beylikdüzü’nde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir tır büyük bir felakete yol açtı. Tır, karayolunun karşı şeridine geçtikten sonra bir otomobille bir motosiklete çarparak korkunç bir kaza yaşanmasına neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 22.00 civarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TIRIN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Alınan bilgilere göre, tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve tır karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından ise bir motosiklete çarparak durabildi. Tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada motor sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFFIKTA AKSAMA YAŞANMAKTA

Kaza sonrası Liman Yolu’nda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve çalışmaları devam ediyor. Kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri artırılmış durumda ve detaylı soruşturma sürüyor.