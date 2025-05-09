Beylikdüzü’nde Tır Kaza Yaptı, 1 Ölü

KAZA HEDİYESİ ÖLÜM VE YARALANMALARA NEDEN OLDU

Beylikdüzü’nde meydana gelen trafik kazası, bir tırın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu gerçekleşti. Tır, Yakuplu Mahallesi Limanyolu Caddesi üzerinden Ambarlı Limanı’na doğru ilerliyordu. 34 HCU 460 plakalı tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra 54 AHY 420 plakalı otomobil ve 34 NBE 384 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü S.T. (32) yaşamını yitirirken, tır ile otomobilin sürücüleri de yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün cesedi, inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

TRAFİK SIKINTISI VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda, Ambarlı Limanı’ndan gelen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu. Burada bekleyen araçlar, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle alternatif güzergahlardan ilerlemeye başladı. Yol, ekiplerin çalışmayı tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.