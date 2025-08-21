Beylikdüzü’nde Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Beylikdüzü’nde, iddialara göre trafikte makas atan bir sürücünün sebep olduğu bir kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı ise havadan görüntülendi. Olay, gece saat 23.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesinin E-5 Cumhuriyet Mahallesi civarında meydana geldi.

Iddialara göre, 34 HC 8987 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö, trafikte makas atarken direksiyon kontrolünü kaybederek hızla aydınlatma direğine çarptı. Bu esnada, aynı şeritte seyreden 27 FB 846 plakalı minibüs, önündeki otomobile çarptı. Olay yerini görenlerin ihbarı üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaşanan kaza sonucunda sürücü M.Ö yaralandı ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ulaşan M.Ö’nün hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi verildi. Kaza sebebiyle Avcılar yönünde yoğun bir trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.