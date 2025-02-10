Beylikdüzü’nde Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi’nde D-100 Karayolu’nun Beylikdüzü yönünde gerçekleşti. Aynı yönde giden 10 Z 5125 plakalı otomobil, 34 HG 1125 ve 34 VIC 02 plakalı iki kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hava yastıkları açılan otomobil ters döndü.

YARALILARIN DURUMU

Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak araçlardan çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara burada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.