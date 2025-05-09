Beylikdüzü Tır Kazası, 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TIRIN KAZADAKİ HAREKETLERİ

Alınan bilgilere göre, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 HCU 460 plakalı tır, karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki 54 AHY 420 plakalı otomobile ardından S.T.’nin kontrolündeki 34 NBE 384 plakalı motosiklete çarptı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Tır, bariyerlere çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki S.T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Liman Yolu trafiğe kapandı, fakat yapılan çalışmalar sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.