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Beylikdüzü Yolunda Kaza Meydana Geldi

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBEDEN MOTO SÜRÜCÜ

Beylikdüzü Liman Yolu’nda meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir tır, karşı şeride geçerek bir otomobile ve motosiklete çarptı. Bu üzücü olayda motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.00 civarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TIRIN KONTROLDEN ÇIKMA ANI

Alınan bilgilere göre, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, karşı şeride geçerek önce bir otomobile, ardından da bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır bariyerlere çarparak durdu. Olay yerinde, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Liman Yolunda trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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