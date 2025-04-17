Beylikova’da Gençlik Etkinliği Düzenlendi

BEYLİKOVA’DA ÇOK ANLAMLI ETKİNLİK

Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi Sinema Salonu, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, Milli Eğitim İlçe Müdürü Mustafa Saltalı, Eskişehir Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz ve gençlik liderleri, ilçedeki lise öğrencileriyle bir araya gelerek sıcak ve samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Etkinlikte, Gençlik Merkezi faaliyetleri ve Gençlik Kampları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Öğrenciler, gençlere yönelik sunulan fırsatlar hakkında bilgi edinmenin yanı sıra projelere olan ilgilerini aktif biçimde dile getirdiler. Program, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, sonunda çekilen hatıra fotoğrafıyla bu özel an ölümsüzleştirildi. Öğrenciler, etkinliğin kendileri için hem ilham verici hem de bilgilendirici olduğunu vurguladı.

GENÇLİĞİN ENERJİSİ

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Ziyaretleriyle gençlerimizi onurlandıran tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Gençliğin enerjisiyle büyüyen Beylikova’mızda bu tür buluşmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum.” sözleriyle duyduğu memnuniyeti ifade etti.