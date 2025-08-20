Beymen Group, Ödüllerle Başarıyı Yakaladı

BEYMEN GROUP’A ÖDÜLLERLE DOLU BİR BAŞARI

Beymen Group, çalışanlarının gelişim ve esenliğini ön planda tutan yenilikçi insan kaynakları uygulamaları, eğitim, gelişim ve liderlik programları ile Stevie Awards ve Brandon Hall Group Excellence Awards’ta toplam 5 ödül kazanma başarısını gösterdi. “Beymen Group, yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ve eğitim programları ile ödül kazandığını aktarıyor.”

STEVE AWARDS BAŞARILARI

Beymen Group Academy Eğitim ve Gelişim Programı, ‘Best Learning ve Development’ kategorisinde gümüş ödül aldı. Liderlik Okulu altında sunulan BG Lead Programı, ‘Achievement in Leadership Development’ kategorisinde yine Stevie Awards’ta başarı gösterdi. Genç yetenek programı BG Young Talent, ‘Achievement in Recruitment and Talent Acquisition’ kategorisinde bronz ödüle sahip oldu.

BRANDON HALL GROUP EXCELLENCE AWARDS

Beymen Group, insan kaynakları alanında prestijli kabul edilen Brandon Hall Group Excellence Awards’ta iki ayrı kategoride altın ödül kazandı. Beymen Group Academy’nın geliştirdiği ve lüks perakende sektöründe öncü olan Liderlik, Servis Kültürü ve Profesyonel Gelişim Okulları, “Learning & Development – Learning Strategy” kategorisinde bu ödülü alma başarısını gösterdi. Bir diğer önemli program ise BG Lead, bu program genel müdürlük ve mağaza kadrolarındaki liderlik yeteneklerini kapsayacak şekilde tasarlanmış olup, Leadership Development kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Beymen Group Academy, liderlik programları ile bireylerin sorumluluk ve etki alanlarını bir araya getirerek kurum kültürüne stratejik bir değer katıyor.