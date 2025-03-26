Beyoğlu Belediye Başkanı Adliyede İfade Verdi

İNAN GÜNEY İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Güney’in savcılık katına çıkarak ifadesinin alınması için hazırlıklar başladı.

KONGREDE HİLE İDDİALARIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney’in ifadesinin alınacağı soruşturma, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde ortaya atılan hile iddiaları nedeniyle yapılıyor. Savcılık, seçimlerde hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarıyla inceleme başlattı. Güney, bu soruşturmada şüpheli kişi olarak değerlendiriliyor. Kongrede Özgür Çelik, Cemal Canpolat’a karşı kazanarak il başkanlığını elde etmişti.

DELEGE PAZARLIĞI SES KAYITLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları, sosyal medyada yayımlanmış ve bu kayıtların seçimde delege pazarlığına dair olduğu öne sürülmüştü. Güney, bu ses kaydının kendisine ait olmadığını ve “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Bununla birlikte, merkezi bir şekilde organize edildiği belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler, şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.” diyerek yanıt vermişti.

İNAN GÜNEY HAKKINDA KISACA

İnan Güney, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Beyoğlu Belediye Başkanı olarak görevine başlamıştı. Bu seçimle Beyoğlu, 26 yıl aradan sonra CHP’li bir belediye başkanı tarafından yönetilmeye başlamış oldu. 1977 Sivas doğumlu olan Güney, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında gerçekleştirerek “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez çalışması yaptı. Güney, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak görev almış ve 2020-2022 yılları arasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak çalışmıştı. Mali müşavir olarak görevine devam eden Güney, ailesiyle Beyoğlu’nda elektrik malzemeleri ithalat-ihracatı yapan firmaların yöneticiliğini üstleniyor.