Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY Tutuklama Talep Edildi

İBB SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTILAR YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili soruşturma çerçevesinde 44 kişinin gözaltına alınma işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu bu kişilerden 20’si için tutuklama, 24’ü için ise adli kontrol tedbiri talep ediliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet gazetesinden Batuhan Serim’in haberine göre, İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı isimler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. 44 kişinin 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alındığı, sonrasında 1 kişinin daha yakalanmasıyla toplam sayının 45’e ulaştığı belirtildi. İlk aşamada gözaltına alınanların Emniyet süreçleri tamamlandı ve sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphesi bulunan Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde bulunan birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 kişiye yönelik gözaltı talimatı verilmiştir.”

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ

Gözaltına alınan kişilerin isimleri şu şekilde sıralanıyor: İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.