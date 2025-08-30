Beyoğlu Belediyesi Gençleri Ankara’ya Götürdü

BEYOĞLU’DAN ANKARA’YA ZAFER GEZİSİ

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği ‘Zafer Gezisi’ ile gençleri başkent Ankara’ya götürdü. Ziyaret sırasında gençler Anıtkabir ile Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezerek Cumhuriyetin temellerine tanıklık etti. Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında, 18-25 yaş arası gençler otobüslerle Ankara’ya taşındı. 26-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turlara katılan gençler, bu tarihi mekanlarda oldukça duygusal anlar yaşadıktan sonra, Beyoğlu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

MAHALLELERDE BAYRAK SEVİNCİ

Kutlamalar dahilinde Beyoğlu’nun çeşitli mahallelerinde çocuklara bayrak yapma kitleri dağıtıldı. Minik ellerin yapmış olduğu bayraklarla bayram coşkusu daha da arttı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bir diğer aktivite ise öğrencilerin Taksim Cumhuriyet Müzesi’ni ziyaret etmesiydi. Küçük yaştaki katılımcılar, büyük zaferin yıl dönümünde bağımsızlık mücadelesinin tarihi izlerini yakından görme fırsatı yakaladı.