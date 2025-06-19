Beyoğlu Güzeli, aşkı anlatıyor

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyenleri ekrana kilitleyen Beyoğlu Güzelifilmi, beyaz perdeden sonra bu kez televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Beyoğlu Güzelini izleyeceklerin merak ettiği Beyoğlu Güzelikonusu, Beyoğlu Güzelioyuncuları ve Beyoğlu Güzeliözeti gibi konuları detaylı bir şekilde inceliyoruz.

FİLMİN HİKAYESİ

Zengin bir ailenin ferdi olan Ferit ile çadır tiyatrosunda şarkıcılık yapan Alev’in yolları kesişiyor ve birbirlerine aşık oluyorlar. Ancak Alev bir gün ortadan kaybolarak Ferit’i terk ediyor. Sonrasında yeni bir yapımcı ile tanışan Alev, ünlü bir şarkıcı haline geliyor. Bu süreçte Alev ile Ferit’in yolları yeniden kesişiyor.

OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Hülya Koçyiğit Alev rolünde, Tarık Akan Ferit olarak dikkat çekiyor. Münir Özkul, Suphi Tekniker, Mürüvvet Sim, Göksel Kortay, Güzin Özipek, Adile Naşit, Deniz Erkanat, Müşerref Çapın, Aydın Tezel, Müfit Kiper, Cemil Can Bıçakçı, Muammer Gözalan, Renan Fosforoğlu, Halit Akçatepe, Hüseyin Kutman, Kadri Ögelman ve Şaziye Moral gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ MEKANLAR

Dram ve romantik türünde yer alan 1971 yapımı Beyoğlu Güzeli, Urfa ve İstanbul’da çekiliyor. Filmin bazı sahneleri Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, diğerleri ise İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve mekanlarında gerçekleştiriliyor.