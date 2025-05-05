Beyoğlu Lisesi Spor Müzik Şenliği Düzenledi

DÜZENLENEN MÜZİK ETKİNLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında gerçekleşen karşılaşma öncesinde önemli bir etkinlik yapıldı. Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, bu müsabakanın havasını renklendiren bir müzik şenliği organize etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda düzenlenen etkinlik, “Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele” temasıyla gençlerin buluşmasına vesile oldu. Müziğin, gençler arasında sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirme amacını güden bu iş birliği, eğlenceli anlara ve renkli görüntülere sahne oldu.