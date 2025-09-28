Beyoğlu’nda 15 Metre Duvar Arasında Mahsur Kaldı

ACİL DURUMDA MAHSUR KALMA

Beyoğlu’nda bir kişi, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girdi ve 15 meter uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı. İddiaya göre, günlerce içeride kalan kişinin sesini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olayın ardından ekipler, kişiyi kurtarmak için hızla harekete geçti. İlk başta, duvar arasına giren ekipler, sıkışan kişiyi çıkarmaya çalıştı fakat bu çabalar yetersiz kalınca itfaiye ekibi, 15 santimetrelik duvarı delmeye karar verdi.

KURTARMA OPERASYONU

Yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda açılan delikten içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kişi bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana giriş yaptı ve ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İçeride günlerce mahsur kalan kişi, dışarı çıkmayı başaramayınca bağırmaya başladı. Bu sırada, kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duyup durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sesin geldiği yeri tespit ederek duvarın bir kısmını kırmaya başladı. Ancak içerideki kişi açılan bölüme gelmeyince ekipler, duvar boyunca araştırma yaptı. Kişinin dar alandan içeri girdiği anlaşıldı. Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, bu sırada dar alandan geçerek, duvarın arkasına geçtiklerinde, mahsur kalan kişinin yarı çıplak ve bitkin olduğunu gördü. Fakat, alanın darlığı nedeniyle kurtarma işlemi zorlaştı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, darbeli matkap kullanarak duvarı delmeye başladı.

KURTARILMA ANI

İtfaiye ekibi, 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla deldikten sonra, beton kesme aleti ile de işleme devam etti. Bu süreçte demirleri kesip balyozla duvarı yıkarak açılan bölümden içeri giren polisler, mahsur kalan kişiye ulaştı. Ekiplerin yardımıyla kişi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Önce boyunluk takılan adam, sedyeye konarak ambulansa taşındı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 saat süren bu kurtarma operasyonu, önemli anlarıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.