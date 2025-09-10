Beyoğlu’nda Bir Kadın Ölü Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Fas kökenli genç kadın, erkek arkadaşının yaşadığı rezidansta ölü olarak bulundu. Evde yapılan incelemede, bir miktar kokain ele geçirildi. Genç kadın, sağlık durumu kötüleştiğinde erkek arkadaşına haber vererek, güvenlik görevlisine “kız arkadaşım rahatsızlandı” diyerek olay yerinden kaçtı. Hızla Bursa’ya giden kişinin, burada yakalandığı bildirildi. Olay, 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sularında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN ANLAR

İlk bilgilere göre, 20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh, erkek arkadaşı A.A.’nın bulunduğu rezidansta buluştu. Bir süre sonra Aboucheikh, rahatsızlandı. A.A. panikleyerek aşağı inip güvenlik görevlisinden sağlık ekiplerine haber vermesini istedi ve oradan hızla uzaklaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri, daireye geldiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının bulunduğu dairede yaptığı aramada kokain buldu. A.A.’nın Bursa’ya gittiği tespit edildi.

DELİLLER VE POLİS OPERASYONU

Yıldırım ilçesinde saklanan A.A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.A., “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, rezidansın güvenlik sistemine kaydedildi. Olayın geçmişi ve detayları ise araştırılıyor.